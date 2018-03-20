Именно благодаря технология TurboScrew - винтовые передвижные компрессоры CompAir стали лучшими в своём классе.
Во-первых: эта технология позволяет экономить до 30% топлива, по сравнению с конкурентами.
Во-вторых: эта система позволяет достичь давление на выходе из компрессора до 24 бар!
Производительные и надёжные. Компактные.
Последнее поколение винтовых блоков CompAir с увеличенной эффективностью.
Прямой привод.
Инновационный блок «DELCOS Pro» системы управления.
Удлинённые интервалы обслуживания.
Компрессор подстраивается под реальное потребление сжатого воздуха, увеличивая или уменьшая скорость вращения электродвигателя.
Надежный частотный преобразователь.
Защищен от пыли.
Оптимальная система воздушного охлаждения.
Удлиненный срок службы.
На выходе 100% безмасляный сжатый воздух.
Низкий уровень шума.
Уникальная винтовая пара, обеспечивающая сжатие в одной ступени.
Водяной впрыск для охлаждения блока сжатия.
Фиксированная и регулируемая производительность.
Поршневые компрессоры высокого давления от компании Reavell имеют диапазон давления до 414 бар.
Производительность до 1600 м3/час.
Идельный компрессор для индустриальных газов и воздуха.
Компрессорная техника CompAir от компании «Айр Техник»
Уважаемые дамы и господа!
Мы рады Вас приветствовать на нашем сайте!
ООО «Айр Техник» является авторизированным дистрибьютером CompAir и занимается технологиями по подбору оптимальных решений для производства и подготовки сжатого воздуха и газов, в том числе:
- стационарные винтовые компрессоры CompAir;
- компрессорная техника высокого давления Reavell;
- мембранные безмасляные компрессоры высокого давления;
- передвижные компрессоры CompAir ;
- безмасляные компрессоры и другое оборудование.
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Мы обеспечиваем гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание компрессоров .
На все компрессоры мы поставляем оригинальные запасные части и комплектующие.
Основным критерием к решению задачи является предоставление качественного оборудования и качественных услуг нашим партнерам.
«Айр Техник» предлагает отличный сервис:
Во-первых: за счет скорости реагирования;
Во-вторых: благодаря наличию сервисных пакетов на складе;
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На сегодняшний день нашими постоянными клиентами являются многие компании, работающие в области производства антикоррозионных работ в нефтяной, химической, судостроительной и других сферах, производители металлоконструкций, пищевой промышленности, а также другие индустриальные производства, расположенных в разных регионах России.
Мы будем рады предложить и вам нашу технику и услуги!
Коллектив ООО «Айр Техник».
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