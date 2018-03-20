Компрессорная техника CompAir от компании «Айр Техник»

Уважаемые дамы и господа!

Мы рады Вас приветствовать на нашем сайте!

ООО «Айр Техник» является авторизированным дистрибьютером CompAir и занимается технологиями по подбору оптимальных решений для производства и подготовки сжатого воздуха и газов, в том числе:

Для подробного ознакомления предлагаем Вам перейти к разделу КАТАЛОГ .

Если Вам нужен компрессор именно сейчас, то мы предлагаем Вам ознакомиться со списком компрессоров на нашем складе и ценами.

Откройте каталог - КОМПРЕССОРЫ НА СКЛАДЕ (Б/У И НОВЫЕ).

Мы поможем вам купить компрессор и системы подготовки сжатого воздуха и индустриальных газов для всех сфер промышленности.

Мы обеспечиваем гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание компрессоров .

На все компрессоры мы поставляем оригинальные запасные части и комплектующие.

Основным критерием к решению задачи является предоставление качественного оборудования и качественных услуг нашим партнерам.

«Айр Техник» предлагает отличный сервис:



Во-первых: за счет скорости реагирования;



Во-вторых: благодаря наличию сервисных пакетов на складе;



В-третьих: мы обеспечиваем качественное ТО;



В-четвертых: за счёт быстрой поставки запасных частей.

На сегодняшний день нашими постоянными клиентами являются многие компании, работающие в области производства антикоррозионных работ в нефтяной, химической, судостроительной и других сферах, производители металлоконструкций, пищевой промышленности, а также другие индустриальные производства, расположенных в разных регионах России.

Мы будем рады предложить и вам нашу технику и услуги!

Коллектив ООО «Айр Техник».